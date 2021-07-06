Цена аренды площадей вокзалов выросла на аукционах на 50%, – "Укрзализныця"

По результатам первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов через систему Prozorro.Продажи 2 июля общая стартовая цена продажи лота увеличилась вполовину.

Об этом сообщил и.о. главы плавления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Общая начальная стоимость месячной аренды коммерческих площадей вокзалов по результатам проведенных аукционов увеличилась почти на 50%. Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах "Укрзализныци" и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров", – сказал он.

Отмечается, что во время указанных аукционов было разыграно 18 объектов со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн. В результате по некоторым аукционам начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн. Следовательно, отмечается, что стартовая арендная плата выросла на 47%.

В качестве лотов были представлены площади вокзалов станций "Днепр-Главный", "Запорожье-1" и "Хмельницкий".

"После заключения соответствующих договоров на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кофемат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизных товаров)", – добавили в "Укрзализныце".

В компании напомнили, что планируется передать в аренду коммерческие площади на 24 вокзалах и получать за это ежемесячно 8,4 млн грн, а в год – более 100 млн.