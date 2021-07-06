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Horizon Capital стал совладельцем сети магазинов "Аврора"

Horizon Capital стал совладельцем сети магазинов

Фонд прямых инвестиций Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) под управлением Horizon Capital приобрел миноритарный пакет акций розничной сети "Аврора", которая работает в формате "dollar store" и владеет сетью из 650 магазинов.

Как сообщает пресс-служба инвесткомпании, финансовые условия сделки не разглашаются.

Уточняется, что Horizon Capital станет единственным институциональным инвестором сети вместе с ее основателями, которые сохранят за собой контрольный пакет и операционный контроль над бизнесом.

"Масштабная инвестиционная поддержка фонда будет направляться на развертывание национальной сети в течение следующих пяти лет, расширение логистической инфраструктуры, а также выход сети "Аврора" на другие региональные рынки", – сказано в сообщении.

Кроме того, часть средств будет использована для дальнейшего развития на базе магазинов "Аврора" розничной платформы для небольших местных производителей в Украине, что в дальнейшем позволит интенсифицировать импортозамещение и усилить позиции отечественного производства на внутреннем рынке.

По словам партнера в Horizon Capital Василия Тофана, среди планов – также вывод сети "Аврора" на IPO.

Главный офис торговой сети "Аврора" находится в Полтаве. "Аврора" была основана в 2011 году Львом Жиденко, Тарасом Панасенко и Лесей Клименко, за последние шесть лет число магазинов выросло в 10 раз.

Формат "dollar store" – международно определенный формат магазинов социально направленных товаров с ориентацией на цену в $1. В "Авроре" подавляющее большинство товаров стоит от 5 до 50 грн.

Как сообщалось, в конце июня Антимонопольный комитет разрешил кипрской Dealbeta Investments Limited, созданной фондом EEGF III, получить контроль над кипрской Avroretail Investments Limited – владельцем сети "Аврора".

Ведомство сообщило, что Dealbeta Investments уже заключила акционерное соглашение с гражданами Украины и Avroretail Investments, которое содержит положения о согласованных действиях и ограничительных обязательствах сроком на пять лет.

Согласно госреестру, зарегистрированное в марте этого года Avroretail Investments в апреле стало владельцем ООО "Приор инвестемент" (с. Щербани Полтавской обл.) вместо совладельца сети "Аврора" полтавского бизнесмена Льва Жиденко и ООО "Выгодная покупка" (Полтава) вместо Жиденко (владевшего 33,74%), Тараса Панасенко (56,75%) и Леси Клименко (9,49%). На Avroretail также было переоформлено ООО "Промышленная 9" (Винница), на паритетных началах принадлежавшее Жиденко и Панасенко.

ООО "Выгодная покупка" (до мая этого года – "Лафеста") в минувшем году увеличило выручку в 2,4 раза – до 1 млрд 11,4 млн грн, а чистую прибыль – в 2,2 раза, до 55,9 млн грн.

ООО "Выгодная покупка" (до мая этого года – "Лафеста") в минувшем году увеличило выручку в 2,4 раза – до 1,01 млрд грн, а чистую прибыль – в 2,2 раза, до 55,9 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Horizon Capital управляет фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $1,1 млрд и специализируется на рынках Украины и Молдовы.

Автор: 

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