Horizon Capital стал совладельцем сети магазинов "Аврора"

Фонд прямых инвестиций Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) под управлением Horizon Capital приобрел миноритарный пакет акций розничной сети "Аврора", которая работает в формате "dollar store" и владеет сетью из 650 магазинов.

Как сообщает пресс-служба инвесткомпании, финансовые условия сделки не разглашаются.

Уточняется, что Horizon Capital станет единственным институциональным инвестором сети вместе с ее основателями, которые сохранят за собой контрольный пакет и операционный контроль над бизнесом.

"Масштабная инвестиционная поддержка фонда будет направляться на развертывание национальной сети в течение следующих пяти лет, расширение логистической инфраструктуры, а также выход сети "Аврора" на другие региональные рынки", – сказано в сообщении.

Кроме того, часть средств будет использована для дальнейшего развития на базе магазинов "Аврора" розничной платформы для небольших местных производителей в Украине, что в дальнейшем позволит интенсифицировать импортозамещение и усилить позиции отечественного производства на внутреннем рынке.

По словам партнера в Horizon Capital Василия Тофана, среди планов – также вывод сети "Аврора" на IPO.

Главный офис торговой сети "Аврора" находится в Полтаве. "Аврора" была основана в 2011 году Львом Жиденко, Тарасом Панасенко и Лесей Клименко, за последние шесть лет число магазинов выросло в 10 раз.

Формат "dollar store" – международно определенный формат магазинов социально направленных товаров с ориентацией на цену в $1. В "Авроре" подавляющее большинство товаров стоит от 5 до 50 грн.

Как сообщалось, в конце июня Антимонопольный комитет разрешил кипрской Dealbeta Investments Limited, созданной фондом EEGF III, получить контроль над кипрской Avroretail Investments Limited – владельцем сети "Аврора".

Ведомство сообщило, что Dealbeta Investments уже заключила акционерное соглашение с гражданами Украины и Avroretail Investments, которое содержит положения о согласованных действиях и ограничительных обязательствах сроком на пять лет.

Согласно госреестру, зарегистрированное в марте этого года Avroretail Investments в апреле стало владельцем ООО "Приор инвестемент" (с. Щербани Полтавской обл.) вместо совладельца сети "Аврора" полтавского бизнесмена Льва Жиденко и ООО "Выгодная покупка" (Полтава) вместо Жиденко (владевшего 33,74%), Тараса Панасенко (56,75%) и Леси Клименко (9,49%). На Avroretail также было переоформлено ООО "Промышленная 9" (Винница), на паритетных началах принадлежавшее Жиденко и Панасенко.

ООО "Выгодная покупка" (до мая этого года – "Лафеста") в минувшем году увеличило выручку в 2,4 раза – до 1 млрд 11,4 млн грн, а чистую прибыль – в 2,2 раза, до 55,9 млн грн.

ООО "Выгодная покупка" (до мая этого года – "Лафеста") в минувшем году увеличило выручку в 2,4 раза – до 1,01 млрд грн, а чистую прибыль – в 2,2 раза, до 55,9 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Horizon Capital управляет фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $1,1 млрд и специализируется на рынках Украины и Молдовы.