В России потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26

Во вторник, 6 июля, в РФ при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем самолета Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие".

Впоследствии были одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки Пятибратска, вторая – замечена в море приблизительно в 4 км от побережья, передает Интерфакс.

По поступающим данным, все 28 человек на борту самолета, включая 6 членов экипажа, погибли.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования

Однако по данным источников агентства, авиакатастрофу могла спровоцировать плохая видимость на Камчатке.

"В районе катастрофы были сложные метеоусловия, очень низкая видимость. Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Предположительно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза", – сказал источник в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.