Amazon зарегистрировал дочернюю компанию в Украине

Американская корпорация Amazon зарегистрировала юридическое лицо в Украине.

Согласно данным госреестров, дочерняя компания была зарегистрирована в декабре 2020 года, обратило внимание отраслевое издаени ain.ua.

По данным источника издания, зарегистрировалось в Украине одно из подразделений Amazon, отвечающее за облачные услуги – AWS, чей доход в 2020 году составил около $45 млрд.

Речь идет о компании ООО "Амазон Дата Сервісес Україна". Директор представительства – Денис Головатюк. Основной вид деятельности компании: КВЭД 63.11 – обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность. Его часто как основной или сопутствующий выбирают интернет-бизнесы.

Конечным бенефициаром компании значится А100 РОУ ІНК. или же A100 Row, Inc., которая предположительно является одним из юрлиц Amazon, зарегистрированным в Делавэре.

В 2019 году Amazon запускала подразделение в Эстонии и Латвии с подобным названием: Amazon Data Services Estonia и Amazon Data Centre Latvia, и они также были зарегистрированы на A100 Row Inc. Подразделения компании в других странах также называются подобным образом, к примеру, Amazon Data Services India или Amazon Data Services Czech Republic.

При этом, "Амазон Дата Сервісес Україна" не зарегистрирована как плательщик НДС, и за 2020 год у нее, по данным налоговой, нет доходов и прибыли.

По данным издания, компания Amazon не будет запускать в Украине свой e-commerce, основная цель регистрации компании в Украине – популяризация AWS.