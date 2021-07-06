СНБО продлил санкции против "Роснефти" и дочек "Газпрома" на три года

Совет национальной безопасности и обороны продлил на три года санкции, введенные в мае 2018 года, против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и ряда дочерних структур "Газпрома".

Об этом свидетельствует информация в приложениях к решению СНБО от 18 июня 2021 года, передает отраслевой портал enkorr.

Отмечается, что ограничительные меры против НК "Роснефть" и компании "Роснефть Трейд Лимитед" (Кипр) остаются прежними: блокировка активов, ограничения торговых операций и предотвращения вывода их капиталов за пределы Украины. Однако, изначально в отношении "Роснефти" не было пункта об ограничения торговых операций.

Под аналогичные запреты попали компании "Газпром Межрегионгаз", "Газпром Нефть", "Газпром Геологоразведка", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Газпром газнадзор" и другие дочерние структуры концерна.

При этом для компании "Лукойл" новые санкции не предусматривают запрета на ведение торговой деятельности и блокировку активов, но появился запрет на участие в приватизации. Тогда как по-прежнему действуют ограничения касательно предотвращения вывода капитала.

Между тем, под персональные санкции решением СНБО попал официальный представитель президента нефтяной компании "Лукойл" в Украине гражданин РФ Сергей Чмихалов.

Среди ограничений: блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.

Также против Чмихалова применяется запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, запрет на выдачу разрешений и лицензий Национального банка Украины и др.

Отмечается, что в Украине "Роснефть" владеет только "Лисичанской инвестиционной нефтяной компанией" (ЛИНИК), остальные активы, в частности сеть АЗС, была продана швейцарской Glusco Energy SA.

"Лукойл" продал свои украинские АЗС австрийской AMIC Energy в 2015 году.