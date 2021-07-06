Беларусь запретила трансляцию телеканала "Квартал ТВ" Зеленского
Министерство информации Беларуси аннулировало разрешение на трансляцию в стране двух украинских телеканалов – UA и KVARTAL TV.
Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.
"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV", – сказано в сообщении.
Основанием для принятия решения указано "нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ".
"В эфире украинских телепрограмм обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", – говорится в сообщении.
KVARTAL TV транслирует программы производства Студии "Квартал 95".
Согласно данным "Укрпатента", владельцем знака для товаров и услуг "KVARTAL TV" является президент Украины Владимир Зеленский, а регистрировал его народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.
Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.
До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.
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