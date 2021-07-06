Немецкий перевозчик FlixBus запустит три новых автобусных маршрута из Украины

Автобусный оператор FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины, начиная с 20 июля: Киев-Прага-Плзень, Львов-Вроцлав и Львов-Будапешт.

Как сообщают в пресс-службе компании, до 8 июля включительно на эти линии действуют скидки на покупку билетов, передает Экономическая правда.

Полные маршруты новых линий:

N3270: Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Катовице - Острава - Оломоуц - Брно - Прага - Плзень.

3231: Львов - Краков - Катовице - Ополе - Вроцлав.

3285: Львов - Мукачево - Ужгород - Ньиредьхаза - Будапешт.

В автобусах компании есть электрические розетки, Wi-Fi, туалет и кондиционер.

Кроме того, в компании объявили о том, что Львов получил статус транспортного хаба FlixBus - так оператор перевозок называет города, через которые проходит максимальное количество автобусных линий. Во Львове их уже 7.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.