Вертолет с украинцами на борту рухнул в озеро в Польше

Во вторник, 6 июля, в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве Польши рухнул частный вертолет с украинцами на борту.

Как сообщает RMF24, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду, машина полностью затонула, передает Европейская правда.

Три человека оказались в воде. Туристы, проезжавшие на моторной лодке, подобрали пострадавших, после чего их доставили в больницу. В результате крушения мать и ее 17-летняя дочь получили травмы позвоночника. Пилота доставили в больницу для наблюдения. Других людей на борту не было.

Выявлена также утечка топлива в озеро. В пожарной службе добавили, что утечка не опасна, поскольку топливо испаряется.