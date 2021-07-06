В Украине проведут инвентаризацию водных и лесных ресурсов, – Минрегион

В Украине проведут инвентаризацию водных и лесных ресурсов, а также объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории территориальных общин.

Об этом сообщил глава министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время совещания.

"Согласно информации от Минприроды, Госводагентства и Гослесагентства в отношении объектов поверхностных вод, основных характеристик лесничеств и территорий, которую они занимают, сейчас возникла необходимость проведения тщательной системной работы для получения достоверной информации о таких объектах и осуществления мер по их оцифровке", – отметил Чернышов.

В свою очередь заместитель министра Вячеслав Негода отметил, что "задача сейчас – скоординировать работу, создать дорожную карту по каждому направлению и определить сроки выполнения. Для этого мы должны выяснить, какие есть проблемы и что нужно сделать на уровне центральной власти".

По итогам совещания участники согласовали решение о создании комиссий на региональном уровне с привлечением представителей отраслевых министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Как сообщалось, по данным Госэкоинспекции, за 2020 год было составлено 3,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов и рассчитано 188 млн грн убытков. Отмечалось, что в результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды.