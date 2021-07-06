"Укрэксимбанк" продал права на основные цеха завода ЛАЗ за 170 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" продал права требования по кредитным договорам ЧАО "Львовский автомобильный завод" (правопреемником которого является ЧАО "Завод коммунального транспорта") с залогом в виде основных цехов предприятия за 170 млн грн.

Об этом глава правления банка Евгений Мецгер сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Новость, конечно, просто шикарная. Но, к сожалению, может так случиться, не в финальной редакции. Потому, несмотря на великолепную работу команды банка и наших партнеров, все еще существуют предыдущие владельцы объекта и наши мистические суды, которые вполне могут выдать вердикты, списанные с булгаковских сюжетов", – написал Мецгер.

Согласно данным в системе "Prozorro.Продажи", стартовая цена лота была установлена на уровне 76,58 млн грн, а победителем аукциона стало ООО "Капитал-Финанс" с предложением 170 млн грн. Сейчас ожидается подписание протокола по итогам торгов.

Собственником ООО "Капитал-Финанс" в госреестре указан львовский предприниматель Максим Чухен.

Согласно описанию лота, в залоге по кредиту находятся производственные помещения во Львове общей площадью 138,67 тыс. кв. м, а также движимое имущество – оборудование главного производственного корпуса. Кроме того, арестовано имущество поручителей по кредиту, представленное преимущественно цехами и складскими помещениями.

Сейчас на имущество, которое было передано в ипотеку АО "Укрэксимбанк, наложен арест в рамках уголовного производства по требованию Государственной фискальной службы.

При этом должник признан банкротом в 2014 году и находится в состоянии ликвидации, признанные требования "Укрэксимбанка" в его отношении составляют 58,7 млн грн. За должником не зарегистрированы земельные участки в собственности или пользовании.