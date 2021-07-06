Два руководителя налоговой милиции решили участвовать в конкурсе на главу БЭБ

Нынешний и бывший руководители Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) подали документы на участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как сообщил бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко в Facebook, он подал документы на конкурс 6 июля.

"Подал документы на директора БЭБ", – написал бывший чиновник.

При этом о планах подать документы на должность директора БЭБ объявил и нынешний глава ГФС Вадим Мельник.

"Также я буду подавать документы для участия в конкурсах на должности в Бюро экономической безопасности", – сказал Мельник в интервью изданию Lb.ua, которое опубликовано утром 6 июля.

По словам Мельника, на работу в БЭБ могут также перейти и другие сотрудники налоговой милиции.

"У наших специалистов в перспективе уже может быть работа – Бюро экономической безопасности. Нет ограничений, чтобы их (экс-работников налоговой милиции ГФС, – ред.) не брали на должности", – сказал Мельник.

Вадим Мельник возглавляет налоговую милицию с декабря 2020 года. В 2014-2016 годах занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. В налоговой милиции работал с 2000 года, в том числе в 2011-2013 годах возглавлял управление расследования особо важных дел Главного управления Госналоговой службы, после чего возглавил следственное управление Министерства доходов и сборов под руководством беглого Александра Клименко. Далее был переведен на должность начальника отдела планирования ГУ Миндоходов в Киевской области.

Сергей Солодченко работал в налоговой милиции с 2002 года, с апреля 2018 года возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований ГФС, затем занимал должность и.о. главы ведомства и до ноября 2020 года – первого замглавы.

Как сообщалось, конкурсную комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) возглавляет экс-министр экономики, а ныне – советник главы Офиса президента Андрея Ермака и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Подача документов от кандидатов на должность главы БЭБ продлится до 20:00 7 июля.