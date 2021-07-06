Фонд соцстрахования выплатил 150 миллионов компенсаций за изоляцию от коронавируса

Более 130 тыс. украинцев находились на оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии. По состоянию на сегодня Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму почти 150 млн грн.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

В частности, на самоизоляции находились 15 тыс. медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 26,4 млн грн.

Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников. ФССУ осуществляет финансирование начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Помощь финансируется ФССУ на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности "11 – Изоляция от COVID-19", или е-больничного с причиной нетрудоспособности "10 – Пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2".

Направление на самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным COVID-19 – Фонд компенсирует утраченный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил компенсацию в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19. Так, в случае смерти пациента вследствие вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 государство обязуется выплатить членам семьи, родителям, иждивенцам умершего выплату, равную 750 прожиточным минимумам для работоспособных людей по состоянию на 1 января 2021 года (2 270 грн).