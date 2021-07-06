Номинационный комитет проведет заседание для назначения набсовета МГУ

Кабинет министров и неголосующие члены комитета по назначениям руководителей и членов наблюдательных советов в госпредприятиях договорились провести заседание в исключительном порядке для назначения членов набсовета АО "Магистральные газопроводы Украины".

Такое решение содержится в совместном заявлении Кабмина и неголосующих членов номинационного комитета в составе представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Евросоюза, Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации, а также бизнес-омбудсмена, передает Интерфакс-Украина.

"Хотя мы все признаем наличие определенных нерешенных вопросов в сфере корпоративного управления, мы согласились провести это заседание по МГУ, поскольку в наблюдательном совете этого предприятия пока нет необходимого для кворума минимального количества членов, следовательно, оно не может функционировать", – сказано в заявлении.

Напомним, из-за конфликта вокруг смены главы правления и набсовета НАК "Нафтогаз Украины" независимые члены номинационного комитета временно покинули его, тем самым заблокировав его работу.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимым, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, утверждает – Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета входят три представителя правительства (от Минэкономики, Минфина и органа управления предприятия) и пять независимых членов, в частности, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По подсчетам агентства "Интерфакс-Украина", с 1 мая отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В этом списке, в частности, "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", "Энерготяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без "Тернопольоблэнерго"), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.

Как сообщалось, в начале июня полномочия трех независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") завершились в связи с окончанием срока действия их контрактов. Ранее, 18 марта 2021 года, завершились полномочия члена наблюдательного совета от государства Адомаса Аудицкаса, контракт с ним не продлевался.

Таким образом, в набсовет "МГУ" на сегодня входит только представитель государства Виктор Пинзеник, который вошел в него позднее остальных – в августе 2019 года.