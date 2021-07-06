Фонд госимущества продал завод "Укрспирта" на Тернопольщине за 23 миллиона

Фонд государственного имущества продал на онлайн-аукционе имущество Мишковицкого МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 23 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, за объект приватизации, который расположен в 15 км от Тернополя, на открытых повторных торгах соревновались 4 участника.

"Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации Мишковицкого МПД будет считаться официально завершенным", – отмечается в сообщении.

После этого новый владелец получит, в частности главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха.

Согласно данным в системе "Prozorro.Продажи", стартовая цена лота была установлена на уровне 7,29 млн грн, а победителем аукциона стало ООО "Энергобренд" с предложением 23 млн грн, что всего на 1 гривню больше, чем предлагало ООО "Фелицити Торг" и на 2 гривни больше предложения ООО "Подилля-Промресурс". Сейчас ожидается подписание договора с победителем торгов.

ООО "Энергобренд" зарегистрировано в марте 2019 года в городе Гайсин Винницкой области, его собственником указан директор Василий Пикуровский.