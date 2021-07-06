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"Укрзализныця" вновь сделает ежедневным поезд Черновцы-Чернигов

Ночной скорый поезд "Буковина" №117/118 сообщением Черновцы-Чернигов-Черновцы с 7 июля возобновляет ежедневное курсирование вместо курсирования через день.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 ежедневно и прибывать в Чернигов в 11:22. Обратно из Чернигова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, прибывать в Черновцы в 07:57.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" 1 июля восстановило международное железнодорожное сообщение со Словакией.

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Джерело:  "Укрзализныця"
потяг (1297) Укрзалізниця (4778) Чернігів (108) Чернівці (164)


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