"Укрзализныця" вновь сделает ежедневным поезд Черновцы-Чернигов
Ночной скорый поезд "Буковина" №117/118 сообщением Черновцы-Чернигов-Черновцы с 7 июля возобновляет ежедневное курсирование вместо курсирования через день.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 ежедневно и прибывать в Чернигов в 11:22. Обратно из Чернигова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, прибывать в Черновцы в 07:57.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" 1 июля восстановило международное железнодорожное сообщение со Словакией.
Джерело: "Укрзализныця"
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