"Укрзализныця" вновь сделает ежедневным поезд Черновцы-Чернигов

Ночной скорый поезд "Буковина" №117/118 сообщением Черновцы-Чернигов-Черновцы с 7 июля возобновляет ежедневное курсирование вместо курсирования через день.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 ежедневно и прибывать в Чернигов в 11:22. Обратно из Чернигова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, прибывать в Черновцы в 07:57.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" 1 июля восстановило международное железнодорожное сообщение со Словакией.