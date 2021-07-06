Умер глава Агентства водных ресурсов Валентин Шлихта

Скончался глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Госводагентство с прискорбием сообщает, что глава агентства Валентин Шлихта сегодня преждевременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги – мудрого и порядочного руководителя", – сказано в сообщении.

Государственное агентство водных ресурсов выразило соболезнования родным и близким.

Как сообщалось, Кабмин назначил Валентина Шлихту председателем Государственного агентства водных ресурсов в июле 2020 года.

До этого Валентин Шлихта работал заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в 2018-2019 годах он возглавлял ГП "Укрхимтрансаммиак".