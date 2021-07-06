"Николаевгаз" инвестировал в газовые сети области за три года 68 миллионов

На протяжении 2018-2020 годов компания "Николаевгаз" инвестировала в газораспределительные сети Николаевщины 68,6 млн грн. Однако для редизайна системы распределения газа региона этих средств недостаточно.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему Николаевской области определяется НКРЭКУ. Все средства, определенные в тарифе на распределение газа, в полном объеме инвестируются в развитие газораспределительной системы области. Выполнение инвестпрограммы тщательно контролируется регулятором.

С 2018 по 2020 годы, АО "Николаевгаз" осуществило ремонт и реконструкцию почти 34 км газовых сетей, обновило 77 станций катодной защиты сетей от коррозии. Выполнена замена 77 отключающих устройств и 51 ШГРП на современные и надежные, производства Львовского завода RGC Production. 433 дома получили новые КДРТ. Часть средств была направлена на установку и замену бытовых газовых счетчиков, приобретение нового оборудования для эксплуатационных служб, обновление автопарка.

В то же время, как отмечают в компании, определенных НКРЭКУ средств недостаточно для комплексного обновления газовых сетей области. Ныне действующий тариф на доставку газа не дает возможности АО "Николаевгаз" осуществить полноценный редизайн системы распределения газа. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности. Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников компенсации.

Модернизация сетей является важной составляющей безопасности. Комплексные меры по редизайну сетей позволят уменьшить затраты технологического газа и в долгосрочной перспективе – уменьшить нагрузку на потребителей газа.

"Компания "Николаевгаз" осуществляет инвестиции в газовые сети области за счет средств, которые уплачиваются за распределение природного газа. Поэтому мы призываем потребителей платить за распределение газа вовремя, чтобы все запланированные работы были выполнены в срок. Ведь инвестируя в газораспределительные сети региона, мы обеспечиваем стабильное и безаварийное газоснабжение для 350 тыс. наших клиентов", – рассказал технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

В этом году АО "Николаевгаз" планирует направить на ремонт, реконструкцию и модернизацию газораспределительной системы области более 57 млн грн.

АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставила своим клиентам 421,5 млн кубометров газа.