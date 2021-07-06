Минфин увеличил поступления от размещения облигаций внутреннего займа до 3 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 6 июля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 3,09 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных однолетние ОВГЗ были размещены на 1 млрд грн под 10,99% годовых.

Размещение облигаций сроком обращения полтора года принесло 84,15 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 1,54 млрд грн под 12,6% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 386,52 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 80,53 млн грн под 12,59% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств почти в пять раз – до 2,53 млрд грн, сохранив ставки доходности.