Шесть стран присоединились к европейским санкциям против Беларуси

К четвертому пакету санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко присоединились шесть стран.

Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС, передает Европейская правда.

Четвертый пакет санкций был утвержден Советом ЕС 21 июня.

"Решением Совета добавлено 78 человек и 7 субъектов хозяйствования в перечень лиц и субъектов, на которых применяются ограничительные меры, приведенные в Приложении к Решению 2012/642/CFSP" - говорится в декларации.

К решению присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в декларации.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.