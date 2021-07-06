SkyUp в июне перевезла рекордное количество пассажиров

Авиакомпания SkyUp (Киев) в июне 2021 года выполнила 1920 рейсов и перевезла 294,15 тыс. пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на внутреннюю статистику, передает Интерфакс-Украина.

В июне авиакомпания выполнила 1030 чартерных и 870 регулярных, а также еще 20 позиционных рейсов.

Июньский пассажиропоток SkyUp в 294,15 тыс. пассажиров - рекордный для авиакомпании с момента ее создания. Ее чартерами воспользовались 183,49 тыс. человек, а регулярными рейсами - 110,66 тыс. человек.

Международным направлениям путешествовали 281 тыс. пассажиров, внутренними - 13,1 тыс.

Кроме того, пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 54,43 тонн груза.

Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в июне стали: Анталия (Турция), Тиват (Черногория), Шарм-эш-Шейх (Египет), Батуми (Грузия), Стамбул (Турция) и Тирана (Албания).

Июнь стал месяцем значительных открытий и анонсов. Карта полетов SkyUp пополнилась следующими маршрутами: - из Киева в Корфу, Родос, Ираклион и Салоники, Дубровник, Пулу и Сплит; на Крит можно полететь из Запорожья, Харькова и Одессы; из Одессы SkyUp летает и в Салоники; из Киева - в Даламан; из Львова - в Бодрум и Эль-Касим.

В июне авиакомпания пополнила флот еще одним среднемагистральным Boeing 737-900ER, рассчитанным на 215 пассажиров.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эш-Шейх.