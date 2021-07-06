Потребление и производство электроэнергии выросло за полгода на 6%, – Минэнерго

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июне 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,1% (на 4,46 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 76,99 млрд кВт-ч, в то время как производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне 2021 года увеличилось на 5,9% (на 4,3 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 77,74 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 7,2% (на 4,2 млрд кВт-ч) – до 62,81 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6% – до 25,71 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 14,23 млрд кВт-ч (+4,4% к январю-июню 2020 года), топливная – 1,65 млрд кВт-ч (+3,5%), машиностроительная – 1,78 млрд кВт-ч (+13,5%), химическая и нефтехимическая – 2,17 млрд кВт-ч (+9,9%), пищевая и перерабатывающая – 2,07 млрд кВт-ч (-0,5%), строительных материалов – 1,22 млрд кВт-ч (+18,4%), другая – 2,59 млрд кВт-ч (+9,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1,77 млрд кВт-ч (+1,8%), транспортные – 3,03 млрд кВт-ч (+8,5%), строительные – 559,4 млн кВт-ч (+19,6%).

Население страны за шесть месяцев этого года потребило 20,03 млрд кВт-ч (+6,2%), коммунально-бытовые потребители – 7,49 млрд кВт-ч (+8,1%), другие непромышленные потребители – 4,22 млрд кВт-ч (+18%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам шести месяцев снизилась с 41,4% до 40,9%, а доля населения – с 32,2% до 31,9%.

В июне 2021 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 1,7% (на 188,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 10,97 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,4% (на 391,7 млн кВт-ч), до 9,32 млрд кВт-ч.

Атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев увеличили выработку электроэнергии на 6,6% – до 42 млрд кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 16,98 млрд кВт-ч (+20% к январю-июню 2020 года), Южно-Украинской – 9,68 млрд кВт-ч (-0,3%), Ривненской – 9,47 млрд кВт-ч (-3%), Хмельницкой – 5,88 млрд кВт-ч (+2%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 4,6% – до 23,01 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 0,8% – до 17,43 млрд кВт-ч, ТЭЦ и КУ – на 14,9%, до 5,58 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 71,9% – до 6,2 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,6% – до 865,9 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 5,6% – до 5,65 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54% (в январе-июне 2020 года – 53,6%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,6% (32,9%), ГЭС и ГАЭС – 8% (4,9%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 7,3% (7,3%).

В июне 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 4,3% (на 462 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 11,32 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-июне-2021 увеличился на 13,7% (на 1,64 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,58 млн Гкал.