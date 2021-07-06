Volkswagen продал производителя элитных спорткаров Bugatti

Германский автопроизводитель Volkswagen AG продает бизнес по производству люксовых спортивных автомобилей Bugatti, создавая новую компанию, которой совместно будут владеть хорватский стартап по выпуску электромобилей Rimac Automobili и Porsche AG, подразделение VW.

Ожидается, что официально новая компания начнет работу в четвертом квартале 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

При этом Rimac будет контролирующим акционером в совместном предприятии с долей в 55%, а Porsche будет принадлежать оставшаяся часть. При этом Porsche сохранит за собой 24%-ный пакет акций Rimac.

Сделка знаменует собой конец эпохи для Bugatti, одного из самых узнаваемых имен в мире роскошных автомобилей. Бренд принадлежал VW два десятилетия, но теперь германский концерн нацелен на переход к производству электромобилей, отмечает The Wall Street Journal.

После Второй мировой войны и смерти основателя Bugatti Этторе Бугатти компания пришла в упадок. В 1952 году производство было остановлено.

В 1987 году права на бренд Bugatti купил итальянский предприниматель Романо Артиоли и основал компанию Bugatti Automobili SpA, которая стала производить спортивные автомобили ограниченными сериями. Однако к середине 1990-х годов в компании вновь наступили тяжелые времена.

В 1998 году права на бренд Bugatti приобрел концерн Volkswagen, которым тогда руководил Фердинанд Пиех (внук основателя Porsche Фердинанда Порше). В 2005 году компания начала выпускать модель Veyron, которая стала самым быстрым серийным автомобилем в мире.

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Однако такие мощные автомобили с двигателями внутреннего сгорания не соответствуют новым реалиям и тенденции к переходу на электромобили, которая охватила мировую автомобильную промышленность, отмечает WSJ.

Volkswagen недавно заявил, что к 2035 году прекратит производство автомобилей с ДВС в Европе и сосредоточится на разработке электромобилей.

Основанная в 2009 году Rimac специализируется на разработке и производстве электромобилей, а также высокотехнологичных компонентов для них, которые она поставляет другим автоконцернам. Среди клиентов Rimac – Porsche, Aston Martin, Hyundai, Kia, Pininfarina и Koenigsegg. Штат компании насчитывает около 1 тыс. человек.