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Комбинат "Украина" начал покупать материалы для бланков документов у азербайджанской Socar

Комбинат

Госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" 2 июля заключило соглашение с ООО "Торговый дом "Сокар Украина" о поставках расходных материалов на 181,71 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года поставят 15 тысяч комплектов расходных материалов для изготовления бланков документов со специальными элементами защиты. Детали заказа, в том числе о производителе и цене материалов за единицу не обнародованы.

Киевский "ТД "Сокар Украина" через киевское ООО "Сокар Энерджи Украина" принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (Socar). Фирма занимается поставками топлива, однако в июне уже получала подряд комбината "Украина" на поставку расходников на 1,86 млн грн. Тогда заказали 500 тыс. защитных элементов горячего тиснения для изготовления защищенной продукции формата ID-1 по 3,72 грн за штуку.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Сергея Куроша. До последнего времени он работал советником директора комбината по представительству в суде и защите интеллектуальной собственности.

Напомним, с мая 2017 года полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Юрий Онищенко, который был назначен на должность по итогам конкурса и сменил на ней Максима Степанова, назначенного в то время президентом Петром Порошенко главой Одесской областной госадминистрации.

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Джерело:  Наші гроші
Бланк Максим (3) закупівлі (2617) Socar (42)


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ЗенАркомани не чули про наші паперові фабрики для цінних паперів...
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06.07.2021 20:12 Відповісти

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