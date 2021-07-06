"Укрэксимбанк" реструктуризовал кредит на строительство отеля Hilton

Государственный "Укрэксимбанк" заключил соглашение о реструктуризации проблемной задолженности по кредиту ООО "Международно-деловой центр", предоставленной в 2009 году для строительства апартаментов и отеля под управлением международной сети отелей Hilton.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Государственный "Укрэксимбанк" заключил соглашение о реструктуризации проблемной задолженности по кредиту ООО "Международно-деловой центр". Условия возобновления погашения заемщиком долговых обязательств были определены сторонами на основании отчета независимого эксперта - международной компании Ernst & Young", - сказано в сообщении.

Кредитные средства в рамках проекта 2009 года предоставлялись банком для строительства апартаментов и гостиницы под управлением международной сети отелей Hilton. Изменение ситуации на рынке недвижимости и связанные с пандемией коронавируса карантинные ограничения в деятельности гостиничного бизнеса повлекли ухудшение способности обслуживания кредита заемщиком. Вместе с тем, как отмечается, поскольку элитный многофункциональный объект был успешно завершен застройщиком и введен в эксплуатацию, этот бизнес является перспективным и способным генерировать доход.

Соглашение было реализовано банком на основании закона Украины "О финансовой реструктуризации". Среди основных преимуществ закона является обеспечение добровольного характера сделки и прозрачности процесса реструктуризации, что позволяет найти пути возобновления обслуживания долга в случае критического финансового состояния должника, уменьшение в короткой перспективе объема неработающих активов на балансе банка и расформирования части резерва.

ООО "Международно-деловой центр" создано в 2003 году. Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями являются ООО "Трайверт Инвестмент Компании" (49%), ООО "Консалтинговая компания "Партнер" (33,3%), ООО "Концептпроект" (16,6%) и ООО "Альянс технологий" (1%). Конечными бенефициарами указаны Лили Фишельсон, Александр Роднянский, Борис Фуксман, Павел Потеруха.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (237,061 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.