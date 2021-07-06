Вакцинацию от коронавируса проводит уже 90 частных клиник, – Минздрав

В Украине уже 91 частное медучреждение и врачи, зарегистрированные как физлица-предприниматели, сформировали пункты прививок и мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинируют граждан в разных регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министерство призывает медучреждения всех форм собственности участвовать в создании пунктов прививок и мобильных бригад по вакцинации против COVID-19. Для этого необходимо обратиться в подразделение по вопросам здравоохранения областных государственных администраций или Киевской городской госадминистрации.

Как сообщалось, по данным Минздрава на начало июля, около 40 частных клиник проводили вакцинацию от COVID-19.

В начале июня Минздрав объявил, что коммунальные и частные предоставители медицинских услуг, которые имеют лицензию на медицинскую практику и подключены к электронной системе здравоохранения, могут создать мобильную бригаду или пункт вакцинации против COVID-19.