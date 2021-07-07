Евросоюз представил стратегию финансирования для борьбы с изменением климата

Европейская комиссия презентовала стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата, европейский стандарт "зеленых" облигаций, а также приняла делегированный регламент относительно раскрытия финансовыми и нефинансовыми компаниями информации о степени стабильности их деятельности.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина.

"Стратегия устойчивого финансирования является ключом к привлечению частного финансирования для достижения наших целей в сфере климата и решения других экологических проблем. Мы также хотим создать возможности устойчивого финансирования для малого и среднего бизнеса", – заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как отмечается в документе, стабильность работы компаний является главной чертой восстановления ЕС после пандемии COVID-19, и финансовый сектор будет играть ключевую роль в процессе достижения целей Европейского "зеленого" курса.

Новая стратегия устойчивого финансирования направлена на поддержку финансирования перехода к устойчивой экономике, предлагая комплекс мер в четырех сферах: финансирование переходного периода, повышение инклюзивности малых и средних предприятий и потребителей, повышение устойчивости и вклада финансовой системы, а также разработка международных инициатив и стандартов устойчивого финансирования наряду с поддержкой стран-партнеров ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия предложила свою версию Европейского стандарта "зеленых" облигаций в рамках реализации стратегии Green Deal. Отмечается, что такое регулирование поможет избежать "зеленого отмывания" денег (greenwashing) и установит "золотой стандарт" того, как компании и государственные органы могут использовать "зеленые" облигации для привлечения средств на рынках капитала.

"У эмитентов будет надежный инструмент для демонстрации того, что они финансируют поистине "зеленые" проекты, которые соответствуют таксономии ЕС. А инвесторы, покупающие облигации, смогут легче оценивать, сравнивать и доверять, что их инвестиции устойчивы, тем самым снижая риски, связанные с "зеленым отмыванием", – поясняется в сообщении.

Еврокомиссия также приняла делегированный регламент, дополняющий статью 8 Положения о таксономии, который требует от финансовых и нефинансовых компаний предоставлять инвесторам информацию об экологических характеристиках их активов и экономической деятельности, в том числе информацию о капитальных и операционных расходах, связанных с экологически устойчивой экономической деятельностью. Как отмечается, рынки и инвесторы нуждаются в ясной и сопоставимой информации об устойчивом развитии, чтобы предотвратить "зеленое отмывание".

Делегированный регламент будет передан на рассмотрение Европейского парламента и Совета ЕС.

Как сообщалось, для ускорения энергетического перехода Еврокомиссия разработала первую в мире классификацию экологически устойчивых видов деятельности – "зеленую" таксономию ЕС. Первая ее часть была опубликована 21 апреля и вступит в силу в январе следующего года.

"Зеленая" таксономия ЕС – основанная на научных критериях системы, определяющей для инвесторов те виды деятельности, которые позволят осуществить декарбонизацию экономики.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров стран "Большой семерки" довести расходы на сохранение климата до $100 млрд.