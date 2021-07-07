"Укрзализныця" и Нацполиция совместно предотвратили хищение горюче-смазочных материалов

"Укрзализныця" и Национальная полиция Украины провели совместные мероприятия по выявлению и предотвращению хищения горюче-смазочных материалов. Такие мероприятия прошли на территории около 20 локомотивных депо компании.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Так, по результатам инвентаризации в одном из локомотивных депо выявлено 54,7 тонн излишков дизельного топлива. Также в этом депо установлен факт недолива 2 тыс. кг дизтоплива с локомотива. При этом на указанный локомотив было выписано 2 маршрутных листа, что подтверждает факт ведения "черной" бухгалтерии. По данным фактам открыты уголовные производства и начато досудебное расследование.

Всего в ходе совместных мероприятий выявлено действия организованных преступных групп и возможном хищении около 140 тонн дизтоплива, ориентировочная стоимость которого составляет около 4 млн грн.

"Мы не будем разделять факты хищения имущества железной дороги и дефицитных горюче-смазочных материалов. Поэтому такие меры будут постоянными. Также нам не по пути с работниками, которые замешаны в таких сделках, и руководителями, которые причастны к кражам или не обращают на них внимание", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Кроме того, среди нарушений, которые были выявлены, нехватка дизельного топлива, заправка дизелем локомотивов, которые фактически находились в ремонте или ожидании ремонта, избыточная заправка локомотивов топливом и маслом, неправомерное списание топлива, недолив, факт фиктивного поступления и оприходования цистерны с горючим. Также зафиксированы факты хищения и ненадлежащего хранения смазки. Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности инициировано проведение служебной проверки всех депо, где выявлены нарушения.

"Укрзализныця" и Национальная полиция и в дальнейшем будут проводить совместные мероприятия, направленные на выявление, документирование и привлечение к ответственности всех причастных к хищению имущества железной дороги лиц. В частности, в соответствии с приказом председателя правления начата служебная проверка локомотивных депо Юго-Западной, Донецкой и Одесской железных дорог и отстранены от исполнения должностных обязанностей лица, причастные к хищению.