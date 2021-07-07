ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании

Федеральное бюро расследований (США) и Национальное антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) восстановили меморандум о взаимопонимании.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект об изменении статуса НАБУ.

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.