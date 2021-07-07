В Украине зафиксировали 610 новых случаев COVID-19
На утро 7 июля в Украине зафиксировали 610 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 40 детей и 20 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировали 458 человек, умерло 33 пациента, выздоровело – 1 666. При этом совершили 46 168 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 238 974 человека, выздоровело – 2 174 353, летальных случаев зафиксировали 52 537, также провели 10 965 456 тестов.
Днем ранее, 6 июля, сообщили о 541 новом заболевании коронавирусной болезнью, 5 июля – о 244 случаях.
Джерело: Минздрав
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль