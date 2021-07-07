В Украине зафиксировали 610 новых случаев COVID-19

На утро 7 июля в Украине зафиксировали 610 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 40 детей и 20 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 458 человек, умерло 33 пациента, выздоровело – 1 666. При этом совершили 46 168 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 238 974 человека, выздоровело – 2 174 353, летальных случаев зафиксировали 52 537, также провели 10 965 456 тестов.

Днем ранее, 6 июля, сообщили о 541 новом заболевании коронавирусной болезнью, 5 июля – о 244 случаях.