"Криворожгаз" инвестировал в газовые сети за три года 21 миллион

АО "Криворожгаз" в 2018-2020 годах направило на реконструкцию и модернизацию сетей, а также капитальный ремонт оборудования на газораспределительных пунктах инвестиции в размере 20,99 млн грн.

Однако, как сообщают в пресс-службе компании, этих средств недостаточно для комплексного обновления газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района.

Отмечается, что действующий тариф на доставку газа не дает возможности "Криворожгазу" осуществить полноценный редизайн систем распределения газа. В том числе и сетей, которые находятся в государственной собственности.

"Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников финансирования. Мероприятия по комплексному обновлению газораспределительных сетей, позволят компании уменьшить расходы технологического газа, а значит - в долгосрочной перспективе - уменьшить нагрузку на потребителей газа", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что объем инвестиций в газораспределительную систему области определяется НКРЭКУ. Все средства, определенные в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме. Выполнение инвестиционной программы неуклонно контролируется регулятором. Однако, поскольку газораспределительную систему строили еще в 60-70-х годах прошлого века, количество газопроводов, требующих ремонта, стремительно растет.

С 2018 по 2020 годы, "Криворожгаз" осуществил реконструкцию почти 8 км газопроводов, заменила 415 отключающих устройств, 47 станций катодной защиты сетей от коррозии, выполнил замену 18 устаревших ШГРП на современные производства Львовского завода RGC Production.

"В 2021 году АО "Криворожгаз" заменит 8 ГРП и 15 ШГРП, 15 станций катодной защиты сетей от коррозии. 951 дом получит новые КДРД", – сообщил технический директор компании Борис Рыбка.

Отмечается, что весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа на распределение природного газа. Поэтому для успешной реализации запланированных мероприятий, важна своевременная оплата клиентами компании услуги по доставке газа.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.