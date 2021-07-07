"Укрзализныця" повышает зарплату сотрудникам с окладом менее 30 тысяч

АО "Укрзализныця" с июня повышает на 10% часовые ставки и должностные оклады работников, у которых зарплата меньше 30 тыс. грн.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

По его словам, уже в июле сотрудники получат повышенные зарплаты. А перерасчет за июнь будет совершен при начислении заработной платы за август.

"Эти предложения были обработаны совместно с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, изменения были внесены в Положение об оплате труда работников АО "Укрзализныця", – отметил Юрик.

В компании напомнили, что 30 марта "Укрзализныця" и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и оклады тем железнодорожникам, оклады которых менее 30 тыс. грн.