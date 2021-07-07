БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 702 170

Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского

Суд признал банкротом

Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

20 апреля Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/6691/20 о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на 6,7 млрд грн, внеся в него в том числе требования:

  • "Укрэксимбанка" – на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн (4 очередь; 0,16 млн грн – 6 очередь);
  • UniCredit Bank AG – 1,78 млрд грн (из которых 1,53 млрд грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 70,45 млн грн (4 очередь; 177,5 млн грн – 6 очередь);
  • "Международного инвестиционного банка" – 181,6 млн грн (как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника;
  • "Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,35 млрд грн (4 очередь);
  • ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз" - 385,8 млн грн (4 очередь);
  • ООО "Автомобильная группа "Богдан" – 349,8 млн грн (4 очередь);
  • ООО "Финансовая компания "Финворк" – 5,9 млн грн (4 очередь).

У "Саревин Инвестментс ЛТД", ПАО "ЗНВКИФ "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз", ООО "Автомобильная группа "Богдан" прослеживается связь с должником, который входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского.

5 ноября 2020 года Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом еще одну связанную с корпорацией "Богдан" компанию – ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства – ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").

Как сообщалось, в апреле Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на общую сумму 6,7 млрд грн.

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" по итогам 2020 года отчитывается об убытке 3,38 млрд грн (за 2019 год декларировалась прибыль 609,2 млн грн).

По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечения составили 9,18 млрд грн (на конец 2019 года - 6,24 млрд грн).

Объем активов - 1,09 млрд грн (на конец 2019 года - 1,53 млрд грн).

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".

Автор: 

Джерело:  Finbalance
суд (3328) Богдан Моторс (14)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Назовите мне хоть одно предприятие ,кроме конечно Коломойского и Ахметова,которое при этой власти не оказалось на грани банкротства? Даже Атомные электростанции оказались банкротами и видимо будут скоро остановлены вовсе и навсегда так как запустить процесс уже будет невозможно, при том что Ахметов имеет сверхприбыли на своих "зелёных" тарифах и уже в августе цена вновь поднимется до 3 грн за киловат.Практически банкроты Укргаз видобування,Укрнефтегаз, УЗ,Оборонпром усиленно банкротят выводя в частную собственность стратегические предприятия и заводы ,единственный в украине завод по производству взрывчатых веществ был сперва украден,обанкрочен и перешол в собственность к сыну "пламенного борца с теми кто наживается на войне" Юрию Бойко ,на всех направлениях экономики жуткий развал и самое страшное что это уже можем вообще всё никогда не восстановить. Такой страшный финал голосования "по приколу","абы не барыга" и "какая разница".
показати весь коментар
07.07.2021 11:12
+17
И куда делся бизнес-талант этого великого человека?
показати весь коментар
07.07.2021 10:56
+16
А знаете ли вы, любители "этого интересного", что Порошенко при любой власти был у кормушки? Нет? Странно. Изучай трудовой путь своего Петьмана.
показати весь коментар
07.07.2021 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чудо опять про лайно. Шарманка забарахлила.
Значит я был прав. Бойко в этом спец. В лайне, которое по пятому, "Прямому" и по плюсам рекой льется.
Чудо не поймет, что время этих помоек ушло. Есть Гугл и все такое. Но чудо отстало от жизни.
показати весь коментар
07.07.2021 16:14 Відповісти
Ти вже припливло назад І інструкцію отримало? молодець! Але тут не затримуйся, бо скоро вечірня роздача буде, а ти ж без лайна у голові не проживешь.
показати весь коментар
07.07.2021 16:29 Відповісти
20 апреля Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/6691/20 о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на 6,7 млрд грн, внеся в него в том числе требования:

"Укрэксимбанка" - на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн - как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн (4 очередь; 0,16 млн грн - 6 очередь)"Источник: https://biz.censor.net/n3275593

Так как "Укрэксимбанк", это банк принадлежащий государству, то Поця кинул нас всех на какие то "скромные" 1,64 лярда гривен. До Бени ему канечна еще далеко, но ... Еще есть время наверстать упущенное.
показати весь коментар
07.07.2021 16:21 Відповісти
Ти, глазастенький, нарешті зміг прочитати текст Розумію, буковок для тебе забагато, але є прогрес: копіпастом тебе вже навчили користуватись
показати весь коментар
07.07.2021 16:32 Відповісти
Він мабуть з тих, що в конвертах "чесні" премії отримують щомісяця. Зелесвора без честі і совісті.
показати весь коментар
07.07.2021 16:40 Відповісти
В отличии от Хфельмаршала, что государственный мульярд умыкнул, я отрымую пенсию 2200 гривен. "Честные" вы наши Оксана та сопля. Прежде чем о чести и совести балакать, в зеркало надо по смотреться.
Так когда ваш идол бабки народные вернет? Или Оксане та сопле надо чем то столоваться?
показати весь коментар
07.07.2021 18:25 Відповісти
Зебил, а какие претензии к Порошенко? Я б тебе прочитал лекцию о том, что ты баран в экономике, но это бесполезно именно потому что ты - баран.
показати весь коментар
07.07.2021 20:49 Відповісти
не ображайте баранів, Зе!Бе вибірці- це не парнокопитні, а тупоголові мазохісти з ефектом собаки Павлова на комбінацію літер по"РОШЕН"ко.
показати весь коментар
08.07.2021 09:41 Відповісти
Не знаю как бараны , а казлы типа тебя уже по жизни обиженны.😂
показати весь коментар
12.07.2021 14:52 Відповісти
що https://biz.censor.net/user/382083FF, болючу для себе тему, вирішив поглибити?
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
збочене, а хоча б щось та без натяку на тобою пережите із-за прізвища, зможеш пукнути вибач, просвистіти?
показати весь коментар
12.07.2021 18:06 Відповісти
кашаладкою "парашен"...
Кацапе, що ти вертиш перед глазком- мені байдуже, тим паче пхнеш... Чао, свистун (по вашому іди на *****).
показати весь коментар
12.07.2021 22:12 Відповісти
Так я не понял, Свынарчук гроши государственному "Укрэксимбанку" возвращать собирается?
Если с деньгами напряг, пусть у Пороха перехватит.
Шутка конечно. Банк Потроха свой счет своему вассалу выставил.
показати весь коментар
19.07.2021 22:01 Відповісти
Игорек , ты козел , как и твои предки , что тебя незапланированно зачали.
показати весь коментар
12.07.2021 14:50 Відповісти
За 2 года при 100% своем генпрокуроре и прочих "министрах-ангелах" ничего не нашли, и похоже не найдут. Скорее молодая зекоманда сама отправится за решетку, они на баланду себе уже на руководили.
показати весь коментар
07.07.2021 14:42 Відповісти
Наверное вы правы. Бабок у Свынарчука не найдут. Бабки все у Шэхфа.
А вот на счет зоны я с вами как раз согласен. Если найдется тот кто посадит Вавана с Беней, то тогда с вероятностью 99, 9999999 % посадят и Поцю с его Свыннями. Как говорится "сядуть усе". И это было бы прекрасно.
показати весь коментар
07.07.2021 14:50 Відповісти
Це ж яке ти тупе!
показати весь коментар
07.07.2021 16:44 Відповісти
Вот , вот. Пока "тупые" свои украденные бабки требуют, сопливые, но сладко лижущие зад своего идола, зарабатывают.
показати весь коментар
07.07.2021 18:28 Відповісти
Два года ищут, и почему свинарчуки не сидят, лол? Вы носитесь с двухлетней брехней предвыборного штаба зеленского про которую попытались забыли даже ее создатели, вам не стыдно?
показати весь коментар
08.07.2021 10:38 Відповісти
Лола , а тебе???😀
показати весь коментар
12.07.2021 14:47 Відповісти
Якщо так і далі піде, буде зовсім несолодко - залишимось без цукерок.
показати весь коментар
07.07.2021 13:34 Відповісти
нет кормушки - нет суперуспешных супервуменш-бизнесменов? Яка сумна новина!
показати весь коментар
07.07.2021 14:23 Відповісти
Його бізнеси були успішні десятки років до того, як Порошенко став президентом.
показати весь коментар
07.07.2021 14:33 Відповісти
Ось у що виливається наша Українська "Підтримка внутрішнього виробника"!
А скільки років ми давали свої грошенята на цю підтримку?
показати весь коментар
07.07.2021 14:27 Відповісти
Как и КРАЗ, ну кто бы мог подумать
показати весь коментар
07.07.2021 14:34 Відповісти
Богдан роками виробляв одну тупу, ПРИМІТИВНУ і наддешеву у виробництві модель маршрутки за ціною "мерседес". Спитайте себе чи купили б Ви собі такий "бусік"? Щодо мене то я купив собі юзаний "мерседес" за ціною в 10 разів дешевше Богдан...
показати весь коментар
07.07.2021 15:00 Відповісти
Не бреши, заливаєш через край.
показати весь коментар
07.07.2021 16:45 Відповісти
В березні цього року пригнали дружині юзану "ашку 170" з Ковеля. Ціна питання 4000 з розтаможкою і реєстрацією в Києві. Поряд стояв Мерседес Спрінтер - бусік - за ціною 2200 в баксах. Подивіться а ціни на РІА і надалі не ляпайте аби ляпнути.
показати весь коментар
07.07.2021 19:30 Відповісти
Ты пока донес до дома это чудо вражеской техники - не надорвался?
показати весь коментар
07.07.2021 20:56 Відповісти
Не. Доехала своим ходом. После, уже когда менял масло, оказалось что залили густое чтобы скрыть износ цепи ГРМ. Пришлось поменять цепь и натяжитель цепи. Поднял клиренс проставками, а все остальное пока в норме. Для поездок за продуктами самое то..
показати весь коментар
07.07.2021 21:35 Відповісти
А з чого срач?!
Банкрутство підприємства-нормальна річ в умовах ринкової економіки.
Цікаво, що найбільш обізнані в цій темі люди, які за своє життя нічого, крім органічних відходів, не створили!
До того ж, 73 відсотки працівників підприємства думали 2 роки тому на виборах не про те, чи буде в них робота, а про "хоть паржом".
Ну, тепер можна "ржать"!
показати весь коментар
07.07.2021 15:25 Відповісти
110 процентів того підприємства по декілька раз змушені були вкидати за діючого рашенка)
показати весь коментар
08.07.2021 00:25 Відповісти
і що?
Працівники мали роботу, їх сім*ї - чим платити за харчі і комуналку.
Натомість, шмаркля тепер "вкидає" в Бабломойського.
І кому добре, крім них двох?
показати весь коментар
08.07.2021 10:06 Відповісти
Так вышло, понимаете? Как-то так сложилось. И я пошёл по ссылке на сайт минэкономики, и открыл файлик с отчётом за 2020 год. И знаете, что там написано? Там написано: чистый убыток 51 288 337 000 гривень. Я при#уел немного, конечно, аж нолики пересчитал на пальцах - 51 миллиард убытков.
Полистал там по сайту, нашёл такой же отчёт за 2018 год. И знаете, что там написано? Чистая прибыль 31 235 619 000 гривень. То есть за два года куда-то подевалось 82 523 956 000 гривень.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИАРДА, РЕБЯТА. Вот эти вот реформаторы с жыжытализацией в сраке всрали восемьдесят два миллиарда гривень за год. Вот эти молодые новые лица, которые стремительно перестали вмещаться в телеэкран, даже в широкоэкранные с пропорциями 16:9. Восемьдесят два миллиарда. За год.
ХОРОШО, ЧТО БАРЫГУ СКИНУЛИ, А?
https://www.facebook.com/100001666389777/posts/4398189610246542/ Станислав Смаглюк

Помогатор сраный. Украине ЗЕ уже помог, ублюдок ватный.
показати весь коментар
12.07.2021 18:12 Відповісти
Самое печальное то, что работяга не считает, что деньги украли у него.
Это далеко, где-то там, у него ж отродясь таких денег не было.
Это и есть стабильные 28 вовиных процентов "лайкеров" в опросах, свято верящих, что "он не такой", "ему мешают".
показати весь коментар
12.07.2021 18:28 Відповісти
хотів би вас підтримати, але не можу із-за тези про соц. опитування (28%Зе!білів)... Не знаю ні однієї людини, що приймала в ній участь, а тому вважаю це маніпуляцією свідомості.
чомусь, притихли ті хто "все гадав", а скільки нас мільйонів та роздував полеміку... Вибори скінчились, перепис населення потрібен їм як Зе!Беням крайня плоть.
показати весь коментар
12.07.2021 18:57 Відповісти
Хотів би я бути оптимістом, як ви.
Але ж розумію, что 2 роки тому за шмарклю віддав свій голос, за рідким винятком, кожний мусор, прокурор, митник, військовий, пожежник, держслужбовець, яким Порох обрізав можливість заробляти на посадах і відправив на переатестацію із зарплатою 8 тисяч.
А зараз вони знов голови попіднімали.
І на наступних виборах вони не те, що підуть, побіжать голосувати за шмарклю знов, з ким би він не вийшов у другий тур!
Думаєте, їх меньше, ніж кожен третій?.
показати весь коментар
13.07.2021 17:16 Відповісти
Так ты не ответил на простой вопрос. А лярд с лихером народных денег "Укрэксимбанка" Свынарчук отдавать собирается?
Ну ладно, Свынарчук банкрот. Так Пктя же в кашаладе. Форбс не брэшэ.
показати весь коментар
19.07.2021 23:37 Відповісти
Свинарчук следы заметает
показати весь коментар
07.07.2021 16:23 Відповісти
Шеф больше коррупционными госзаказами не снабжает ?
показати весь коментар
07.07.2021 16:38 Відповісти
Тепер корупція виросла до небувалих висот, а розграбування до відкритого і нахабного антиукраїнського дійства.
показати весь коментар
07.07.2021 16:50 Відповісти
тихо Оксана, воно працівник цього підприємства та радіє соціальній справедливості: "Буржуя" покарано....
показати весь коментар
08.07.2021 09:50 Відповісти
Теперь???
Я то думал при овоще, когда 30 лярдов зелени резервов были профуканы. Или при Потрохе в 2015-2016 году, когда Беня с Привата 5,5 лярдов баксов умыкнул.
показати весь коментар
19.07.2021 23:43 Відповісти
Пастрилята тупорылые, вы новость ВНИМАТЕЛЬНО прочитали?
Претензии к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" также предъявила "ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 349,8 млн грн (4 очередь).
Так где Гладковский?
показати весь коментар
07.07.2021 17:03 Відповісти
скигленням порохнявих наповнена вся гілка,-алілуя..
показати весь коментар
08.07.2021 00:26 Відповісти
Тут немає чому радіти, ні ворогам ні друзям. Якщо все в країні буде продовжуватись в такому напрямку, то скоро всі будуть банкроти. Збиткові підприємства ростуть як гриби після дощу. Добрий був «Богдан» чи поганий, але їздить по всій країні. Люди працювали на заводі, отримували зарплату, а тепер поїдуть піднімати економіку Польщі, от і усе.
показати весь коментар
08.07.2021 09:57 Відповісти
Э такий біологічний термін - еволюція.... Дінозаври не еволюціонували і не адаптувались до змін середовища.... От і вимерли «динозаври» як метеорит трахнув.... Це классика навіть Маркс писав в своєму капіталі....
показати весь коментар
09.07.2021 02:09 Відповісти
Так рухнул еще один миф о "успешной компании, отечественном автопроизводителе". Неудивительно. Весь "менеджмент" этих аферистов заключался в умении получать откаты от поставщиков, минимизировать налоги и зарплаты (больше 60 % платили в конвертах) и выводить в офшоры. Налоговая и СБУ ничего не видели, мешали толстые пачки с долларами.
Удивительно другое: как можно называть эти неудобные скотовозы транспортом?
Впрочем, за взятки украинские чиновники разрешат даже телеги называть "маршрутками", а боксер-недоумок хрюкать повсюду о "успехах в развитии городского транспорта для трудящихся".
показати весь коментар
08.07.2021 11:58 Відповісти
Классика «золотой телёнок».... Корейковская школа.... ничего умнее придумать не могут....
показати весь коментар
09.07.2021 02:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 