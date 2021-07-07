Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского
Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру.
Об этом сообщает Finbalance.
20 апреля Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/6691/20 о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на 6,7 млрд грн, внеся в него в том числе требования:
- "Укрэксимбанка" – на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн (4 очередь; 0,16 млн грн – 6 очередь);
- UniCredit Bank AG – 1,78 млрд грн (из которых 1,53 млрд грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 70,45 млн грн (4 очередь; 177,5 млн грн – 6 очередь);
- "Международного инвестиционного банка" – 181,6 млн грн (как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника;
- "Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,35 млрд грн (4 очередь);
- ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз" - 385,8 млн грн (4 очередь);
- ООО "Автомобильная группа "Богдан" – 349,8 млн грн (4 очередь);
- ООО "Финансовая компания "Финворк" – 5,9 млн грн (4 очередь).
У "Саревин Инвестментс ЛТД", ПАО "ЗНВКИФ "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз", ООО "Автомобильная группа "Богдан" прослеживается связь с должником, который входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского.
5 ноября 2020 года Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом еще одну связанную с корпорацией "Богдан" компанию – ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства – ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").
Как сообщалось, в апреле Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на общую сумму 6,7 млрд грн.
ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" по итогам 2020 года отчитывается об убытке 3,38 млрд грн (за 2019 год декларировалась прибыль 609,2 млн грн).
По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечения составили 9,18 млрд грн (на конец 2019 года - 6,24 млрд грн).
Объем активов - 1,09 млрд грн (на конец 2019 года - 1,53 млрд грн).
"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".
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Значит я был прав. Бойко в этом спец. В лайне, которое по пятому, "Прямому" и по плюсам рекой льется.
Чудо не поймет, что время этих помоек ушло. Есть Гугл и все такое. Но чудо отстало от жизни.
"Укрэксимбанка" - на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн - как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн (4 очередь; 0,16 млн грн - 6 очередь)"Источник: https://biz.censor.net/n3275593
Так как "Укрэксимбанк", это банк принадлежащий государству, то Поця кинул нас всех на какие то "скромные" 1,64 лярда гривен. До Бени ему канечна еще далеко, но ... Еще есть время наверстать упущенное.
Так когда ваш идол бабки народные вернет? Или Оксане та сопле надо чем то столоваться?
пукнутивибач, просвистіти?
Кацапе, що ти вертиш перед глазком- мені байдуже, тим паче пхнеш... Чао, свистун (по вашому іди на *****).
Если с деньгами напряг, пусть у Пороха перехватит.
Шутка конечно. Банк Потроха свой счет своему вассалу выставил.
А вот на счет зоны я с вами как раз согласен. Если найдется тот кто посадит Вавана с Беней, то тогда с вероятностью 99, 9999999 % посадят и Поцю с его Свыннями. Как говорится "сядуть усе". И это было бы прекрасно.
А скільки років ми давали свої грошенята на цю підтримку?
Банкрутство підприємства-нормальна річ в умовах ринкової економіки.
Цікаво, що найбільш обізнані в цій темі люди, які за своє життя нічого, крім органічних відходів, не створили!
До того ж, 73 відсотки працівників підприємства думали 2 роки тому на виборах не про те, чи буде в них робота, а про "хоть паржом".
Ну, тепер можна "ржать"!
Працівники мали роботу, їх сім*ї - чим платити за харчі і комуналку.
Натомість, шмаркля тепер "вкидає" в Бабломойського.
І кому добре, крім них двох?
Полистал там по сайту, нашёл такой же отчёт за 2018 год. И знаете, что там написано? Чистая прибыль 31 235 619 000 гривень. То есть за два года куда-то подевалось 82 523 956 000 гривень.
ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИАРДА, РЕБЯТА. Вот эти вот реформаторы с жыжытализацией в сраке всрали восемьдесят два миллиарда гривень за год. Вот эти молодые новые лица, которые стремительно перестали вмещаться в телеэкран, даже в широкоэкранные с пропорциями 16:9. Восемьдесят два миллиарда. За год.
ХОРОШО, ЧТО БАРЫГУ СКИНУЛИ, А?
https://www.facebook.com/100001666389777/posts/4398189610246542/ Станислав Смаглюк
Помогатор сраный. Украине ЗЕ уже помог, ублюдок ватный.
Это далеко, где-то там, у него ж отродясь таких денег не было.
Это и есть стабильные 28 вовиных процентов "лайкеров" в опросах, свято верящих, что "он не такой", "ему мешают".
чомусь, притихли ті хто "все гадав", а скільки нас мільйонів та роздував полеміку... Вибори скінчились, перепис населення потрібен їм як Зе!Беням крайня плоть.
Але ж розумію, что 2 роки тому за шмарклю віддав свій голос, за рідким винятком, кожний мусор, прокурор, митник, військовий, пожежник, держслужбовець, яким Порох обрізав можливість заробляти на посадах і відправив на переатестацію із зарплатою 8 тисяч.
А зараз вони знов голови попіднімали.
І на наступних виборах вони не те, що підуть, побіжать голосувати за шмарклю знов, з ким би він не вийшов у другий тур!
Думаєте, їх меньше, ніж кожен третій?.
Ну ладно, Свынарчук банкрот. Так Пктя же в кашаладе. Форбс не брэшэ.
Я то думал при овоще, когда 30 лярдов зелени резервов были профуканы. Или при Потрохе в 2015-2016 году, когда Беня с Привата 5,5 лярдов баксов умыкнул.
Претензии к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" также предъявила "ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 349,8 млн грн (4 очередь).
Так где Гладковский?
Удивительно другое: как можно называть эти неудобные скотовозы транспортом?
Впрочем, за взятки украинские чиновники разрешат даже телеги называть "маршрутками", а боксер-недоумок хрюкать повсюду о "успехах в развитии городского транспорта для трудящихся".