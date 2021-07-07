Кубраков анонсировал повышение тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци" и прибыльность компании

После общественных обсуждений поступления то тарифы на ж/д грузоперевозки могут вырасти до 18-20 млрд в год.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Минтранс.

По его словам, новая тарифная политика позволит АО "Укрзализныця" привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом и 10 млрд грн в следующем году.

Мининфраструктуры заявляет, что в новой тарифной политике будет рассматривать позиции всех сторон — в том числе общественности.

Так, например, украинские аграрии настаивают на более жестких мерах, чем те, что были обнародованы в проекте приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов.

Сегодня МИУ обнародовало для обсуждения проект приказа об изменении коэффициентов тарифных классов грузов.

Министерство предлагает постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%.

Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

Речь идет о еще больших тарифных ставках, и наполнении бюджета Укрзализныци за счет основных пользователей украинской ЖД — металлургов.

"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит УЗ уже в этом году привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем – рекордные 10 млрд грн", – объяснил в комментарии изданию Кубраков.

По его словам, представители отраслевой общественности настаивают на еще большей унификации тарифов.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок – это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику", – подчеркнул министр.

Кубраков добавил, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.

В текущем году УЗ собирается нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.

Ранее сообщалось, что УЗ закончила 2020 год с убытком в 11,6 млрд грн. Президент Владимир Зеленский сообщал о необходимости вывести УЗ из убыточного состояния.

По словам Зеленского, УЗ - стратегическая компания, но надо думать, как привлечь в УЗ частных инвесторов.

"Считаю, что без них будет очень сложно. Это предприятие - банкрот уже много лет. И только силой, только посадками там можно навести порядок", - сказал президент.