Авиатрафик над Украиной в июне достиг 60% от докризисного, – "Украэрорух"

В воздушном пространстве Украины в июне 2021 года было выполнено 21,1 ​тыс. полетов, что составляет 59,6% июньского объема полетов докризисного 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения.

При этом отмечается, что в мае показатели были меньшими, однако также позитивными – 56,6% количества полетов против мая 2019 года.

В "Украэрорухе" пояснили, что увеличение интенсивности полетов обусловлено началом туристического сезона, постепенным открытием границ зарубежных стран, восстановлением ряда приостановленных из-за пандемии международных рейсов в Европу и выходом на авиационный рынок Украины новых авиаперевозчиков.

"Важным толчком для оживления транзита в украинском небе стал также пересмотр ставок за аэронавигационное обслуживание над Черным морем. С 1 июня этого года начали действовать новые аэронавигационные ставки, по которым стоимость 100 км пролета составляет 25 евро вместо 51,1 евро. В первую очередь, украинские авиакомпании пересмотрели свои планы полетов на южных и юго-восточных направлениях с Украиной и возобновили полеты в Симферопольском районе полетной информации", – сказал глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

По его словам, компания активно работает над привлечением иностранных перевозчиков к выполнению рейсов в этой части воздушного пространства Украины.

Вообще динамика полетов в июне по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, до середины которого действовал запрет на международные пассажирские рейсы, демонстрирует рост на 360,6%, однако реальный показатель по сравнению с июнем докризисного 2019 года составляет -40,%.

Украинские авиакомпании в июне совершили 8 953 полета, что на 20% меньше, чем в 2019 году, а иностранные авиакомпании – 12 160 полетов (меньше на 49,8%).

При этом внутренних полетов в июне было 2 965 (-2,6% по сравнению с 2019 годом), международные полеты – 11 469 (-27%), транзитные полеты – 6 679 рейсов (-60%).