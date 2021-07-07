Услугами Метрологического центра РГК за год воспользовались 80 тысяч потребителей газа

За первый год работы услугами Метрологического центра Региональной газовой компании воспользовались около 80 тыс. потребителей газа – предприятий, организаций и украинских семей.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

Отмечается, что партнерами центра стали европейские производители газовых счетчиков, заводы по выработке строительных материалов, пищевая промышленность, теплоснабжающие и газовые компании, бюджетные организации, частные предприниматели из центральных, западных и восточных областей Украины.

Напомним, РГК Метрологический центр начал свою работу в июле 2020 года, на базе "Харьковгаза". Это единственное в Восточной Европе метрологическое предприятие, работающее как Smart Factory: оборудование выполняет полный технологический цикл поверки счетчиков в автоматизированном режиме.

Технологии центра позволяют дистанционно контролировать каждый этап поверки средств измерительной техники, предоставлять логистическую поддержку процессам, обеспечить высокое качество услуг.

"Для поверки средств измерительной техники РГК Метрологический центр использует стенды известных немецких производителей Inotech и Hera. Вне зависимости от диаметра промышленного счетчика, его поверки осуществляется за один день. Сегодня наши клиенты – это предприятия и организации, которые привыкли ценить свое время и средства, держать любую ситуацию под личным контролем, получать услуги самого высокого качества", – отметил начальник Метрологического центра Денис Французов.

Как добавили в пресс-службе, за год существования РГК Метрологический центр организовал около десятка программ обмена опытом для специалистов из разных регионов Украины. Кроме того, организовал курсы целевых учений по получению новых знаний для своих работников, неоднократно побеждал в тендерных торгах на услуги по поверке приборов учета газа бюджетных и коммунально-бытовых организаций.

"Для Харьковской области открытия РГК Метрологический центр позволило почти в три раза увеличить мощность поверки бытовых счетчиков, обеспечить регион новыми рабочими местами", – подытожили в "Харьковгазе".