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"Укргаздобыча" хочет купить труб на 280 миллионов в обход Prozorro

Государственная компания АО "Укргаздобыча" планирует закупку насосно-компрессорных труб вне государственной электронной тендерной площадки Prozorro.

Как соощают источники в компании, планируется закупить трубной продукции на сумму более чем 280 млн гривен по закрытой процедуре, передает OilPoint.

"Закупки такого объема согласно закону о госзакупках должны проходить через систему Prozorro. Но этот тендер прошел через торговую платформу prom.ua", – отмечает собеседник издания.

С его слов, представители госкомпании создали закрытый тендер и выборочно разослали предложения отдельным участникам рынка.

Ранее в этом месяце "Укргаздобыча" уже закупила партию бурильных труб без открытого тендера, доступного для всех игроков.

По словам собеседников издания, изменения в закупочной политике госкомпании инициирует главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Отметим, что СБУ и Генпрокуратура проводили обыски в центральном офисе "Укргаздобычи" в рамках расследования уголовного производства о закупках госкомпании. По данным следствия, тогда предприятие приобрело запчасти к насосам у ООО "Украина-2000" на 51 млн гривен, что в 3-20 раз превысило их рыночную стоимость.

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Джерело:  OilPoint
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