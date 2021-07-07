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СБУ разоблачила предприятия в Днепре на поставках военных товаров в РФ

СБУ разоблачила предприятия в Днепре на поставках военных товаров в РФ

Контрразведка Службы безопасности в Днепре разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, несколько аффилированных предприятий выигрывали тендеры от Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и незаконно торговали со страной-агрессором.

По предварительной информации, товары этих украинских предприятий использовались для комплектации военных транспортных средств и бронетехники РФ.

"Схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного предназначения и подлежат экспортному контролю. Однако, это не отображалось в документации на экспорт", – говорится в сообщении.

Во время обысков было изъято 1 200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного предназначения, документацию об экспорте продукции за границу, в том числе в РФ, производственное оборудование и компьютерную технику.

Изъятую продукцию направили на экспертизы, по результатам проведения которых будут приняты решения в криминальном производстве.

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Джерело:  СБУ
зброя (874) росія (14244) СБУ (1540)


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Дуже дивна однобока діяльність СБУ. Чому СБУ не розслідує жодної справи з імпорту військових комплектуючих з РФ на територію України?
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08.07.2021 08:42 Відповісти

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