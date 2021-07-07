Fitch присвоило рейтинг будущему выпуску еврооблигаций "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

Согласно пресс-релизу агентства, статус Rating Watch "Негативный" отражает недостаточную доступную для использования ликвидность компании на конец апреля 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Fitch отмечает, что после успешного размещения облигаций рейтинги "Укрзализныци", вероятно, будут исключены из списка Rating Watch "Негативный.

"Кредитоспособность "Укрзализныци" на самостоятельной основе "ccc" и скоринговый балл 27,5 согласно методологии агентства по рейтингованию компаний, связанных с государством, обуславливают рейтинг компании на одном уровне с суверенным РДЭ Украины "B", – сказано в сообщении.

По данным агентства "Укрзализныця" использует поступления от кредита для рефинансирования существующего краткосрочного долга, что улучшит позицию ликвидности компании.

Fitch указывает, что финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать информации, рассмотренной агентством ранее.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму $300 млн, организаторами назначены J.P. Morgan и Dragon Capital.