Нацкомиссия расширит расследование причин обвала цен на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ), планирует включить в расследование нарушений на рынке электроэнергии в связи с резким снижением цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) 1-4 июля целый ряд компаний, а также охватить в нем предыдущий июнь.

Об этом свидетельствует проект постановления НКРЭКУ, который включен в повестку ее заседания 8 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Начать расследование нарушений законодательства относительно функционирования рынка электроэнергии, признаки которых содержаться в действиях ООО "Юнайтед Энерджи", ООО "Д.Трейдинг", АО "ДТЭК Днипроэнерго", АО "ДТЭК Захидэнерго", ПАО "Центрэнерго", ООО "Энер Джи", ООО "Энергозахид", ООО "Экотеч Энерджи", ООО "Энтра М", ООО "Ютилити Трейдинг", ООО "Артлекс-Энерджи", ООО "ОНК-Групп", в период с 1 июня по 4 июля 2021 года согласно проведенному мониторингу поведения участников рынка "на сутки вперед", – сказано в проекте решения.

В обосновании к документу отмечается, что Департамент энергорынка служебной запиской от 2 июля по результатам оперативного мониторинга информировал комиссию о возможных манипуляциях на РСВ, заключающихся, в частности, в выведении из него объемов покупки ООО "Юнайтед Энерджи" и "Д.Трейдинг", а также изменением поведения на рынке других его участников, которые продавали электроэнергию.

При этом для всестороннего анализа и сравнения поведения участников за период, который предшествовал существенному снижению цены на РСВ, комиссия считает целесообразным провести расследование и за предыдущий месяц, начиная с 1 июня.

Читайте также: АМКУ начал исследование возможного сговора на рынке электроэнергии

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании в воскресенье, 4 июля, установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

После принятых НКРЭКУ решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.