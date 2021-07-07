Кабмин утвердил методику расчета льгот для проектов с "инвестнянями"

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, принял постановление "Об утверждении методологии расчета объема государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями".

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ принят с доработкой в однодневный срок, передает БизнесЦензор.

Как пояснил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, это один из последних подзаконных актов, которые необходимо принять для запуска так называемого закона "об инвестнянях".

Он уточнил, что проект постановления будет доработан с учетом предложений Госагентства по привлечению инвестиций ("Укринвест").

Согласно пояснительной записке к проекту документа, он разработан для определения методологии, которая будет использоваться для определения общего объема государственной поддержки проектов со значительными инвестициями, которая не должна превышать 30% планового объема таких инвестиций и будет закреплена в инвестиционном договоре.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров уже утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм "инвестнянь" при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также утвержден порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.

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Напомним, в феврале Кабинет министров определил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) уполномоченным учреждением по сопровождению инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.

Перед этим, 10 февраля, президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Он предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Изначально в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.