Убит президент Гаити

В ночь с 6 на 7 июля в своей резиденции был смертельно ранен президент Гаити Жовенель Моиз.

Об этом говорится в коммюнике временного главы правительства страны Клода Жозефа.

Отмечается, что ночью частную резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц, которые и убили главу государства. При этом ранение получила супруга президента – первая леди страны. Кроме того, сообщается, что некоторые из нападавших говорили на испанском языке.

Также в документе правительство призвало жителей страны сохранять спокойствие. В правительстве уверяют, что ситуация по безопасности Гаити находится под контролем полиции и вооруженных сил.

Президент Жовенель Моиз возглавлял страну с 2017 года.