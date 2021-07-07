Убит президент Гаити
В ночь с 6 на 7 июля в своей резиденции был смертельно ранен президент Гаити Жовенель Моиз.
Об этом говорится в коммюнике временного главы правительства страны Клода Жозефа.
Отмечается, что ночью частную резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц, которые и убили главу государства. При этом ранение получила супруга президента – первая леди страны. Кроме того, сообщается, что некоторые из нападавших говорили на испанском языке.
Также в документе правительство призвало жителей страны сохранять спокойствие. В правительстве уверяют, что ситуация по безопасности Гаити находится под контролем полиции и вооруженных сил.
Президент Жовенель Моиз возглавлял страну с 2017 года.
Джерело: Twitter
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