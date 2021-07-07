Мозырский НПЗ заявил о завершении капремонта

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь) завершает капитальный ремонт, который длился с начала июня.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"На большинстве заводских объектов капитальный ремонт уже завершён. Технологический персонал приступил к их выводу на нормальный режим. Чуть позже эти операции начнутся на отдельных установках каталитического производства бензинов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на плановый капитальный ремонт было выведено более половины основных технологических мощностей завода.

На предприятии добавили, что наиболее сложные и масштабные работы были развернуты на комплексе ЛК‑6У №2 топливно-каталитического производства. На данный момент капремонт комплекса практически завершен, начались пусковые операции.

Напомним, в 2020 году Мозырский НПЗ переработал 8,99 млн тонн нефти против около 9,7 млн тонн в 2019 году и 9,9 млн тонн в 2018 году.

Акционерами Мозырского НПЗ являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.