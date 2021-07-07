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Кабмин передумал повышать ренту для крупнейших мобильных операторов

Кабмин передумал повышать ренту для крупнейших мобильных операторов

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, принял протокольное решение обратиться к Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением отказаться от индексации ренты на использование радиочастотного ресурса для мобильных операторов.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.

Как пояснил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, представляя проект обращения, предлагается при подготовке ко второму чтению так называемого "ресурсного" законопроекта №5600 внести в него поправку, которой до 30 июня 2024 года включительно установить мораторий на индексацию ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом для мобильной связи.

По словам Федорова, такая норма необходима для "ускорения обеспечения населения мобильной связью 4 и 5 поколений".

Принятая в первом чтении редакция законопроекта №5600 предусматривает индексацию рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на уровень инфляции. По оценкам Минфина, в целом от индексации рентной платы планировалось дополнительно получить 0,58 млрд грн в год.

Кроме того, по предложению министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, Кабмин принял протокольное решение поручить Минрегиону с Минфином предоставить свои предложения при доработке ко второму чтению законопроекта №5600.

Чернышев уточнил, что эти предложения касаются "налогообложения объектов недвижимости".

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. По оценке Минфина, его принятие позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно.

Среди прочего, законопроект предусматривает повышение ренты на пользование радиочастотным ресурсом, повышение налога на доход физлиц от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости с 5% до 18%, а также введение НДС на операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки.

Подробнее о предложениях Минфина читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу

Автор: 

Кабмін (7760) мобільний зв’язок (790) податки (2438) рента (76) Мінцифри (808)


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Планировалось содрать 0,58 млрд грн в год с украинцев. А поймет ли народ?
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07.07.2021 15:31 Відповісти
По ~20грн на человека вышло бы в год. 1.66 грн в мес с лица. А вот цену на связь и так сделали дорогой, где эти 1.66 просто ничтожны против минимальных пакетов от 100грн.
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08.07.2021 14:00 Відповісти
Все правильно. А людям комуналку підвищувати це святе!
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07.07.2021 17:34 Відповісти
Лохи голосовавшые за членограя заплатят за всёю
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08.07.2021 07:00 Відповісти
опять связь подорожает
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08.07.2021 10:45 Відповісти

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