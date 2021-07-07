Госспецсвязи зафиксировала кибератаку на сайты органов власти

Сайты президента, СБУ и ряда других органов власти не были доступны в понедельник из-за кибератаки, вызвавшей технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств органов государственной власти.

По данным Государственного центра киберзащиты, причинами технического сбоя стала атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов власти, сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Кроме того, зафиксирована сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

"Средствами Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет", – отмечают в ведомстве.

В Госспецсвязи уточнили, что к 21:00 понедельника совместно с провайдерами была организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере обеспечена доступность государственных информационных ресурсов.

"По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование", – отмечается в сообщении.