Кабмин выбрал нового заместителя главы "Укравтодора" (обновлено)

Кабинет министров Украины определил Андрея Ивко победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор")

Соответствующее решение правительство приняло 7 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

"Ивко Андрей Владимирович определен победителем конкурса на занятие должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог", – написал он.

Ранее Ивко занимал дожность директора департамента развития дорог "Укравтодора".

По данным СМИ, Ивко являлся одним из претендентов на должность нового главы "Укравтодора".

По данным издания Наші гроші, Ивко начал работать в структуре "Укравтодора" три года назад. С 2018 года он был руководителем Службы автомобильных дорог в Запорожской области. В начале 2021 года его перевели в центральный офис "Укравтодора" и он инспектировал состояние дорог уже как директор Департамента развития дорог.

На посту руководителя Запорожской САД Ивко имел хороший доход – в декларации за 2019 год его зарплата составила 966 тыс. грн, в декларации 2020 года – 1,25 млн грн. Это крупнейший показатель среди действующих руководителей служб автомобильных дорог. Кроме того, за несколько месяцев до своего перевода, в сентябре 2020 года, Ивко получил премию от Запорожской САД в сумме 531 тыс. грн.

При этом Запорожская САД является абсолютным лидером по профинансированным "Укравтодором" подрядам в 2020-2021 годах: на нее центральный офис "Укравтодора" выделил 9,17 млрд грн.

Традиционно крупнейшим подрядчиком Службы автомобильных дорог в Запорожской области является турецко-украинский ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" - 57% выделенных денег в 2020-2021 годах получила именно она.

До работы в структурах "Укравтодора" Ивко работал в ряде строительных компаний: с 2005 по 2008 год он был заместителем директора по коммерческим вопросам ООО "Теплоспецмонтаж", затем до 2012 года работал заместителем директора по производству запорожского ООО "Спецэнергомонтаж".

В 2016 году Ивко был руководителем службы доставки ООО "Ин-Тайм". С 2012 по 2016 возглавлял ООО "ПМК-21". Ранее эта фирма называлась "Сим Билдинг", которая фигурировала в скандале с распилом денег от Японии в рамках Киотского протокола на энергосберегающие проекты. Тогда одним из генподрядчиков по этому проекту была и "Сим Билдинг" из окружения тогдашнего депутата Сергея Грачева, который тогда был руководителем предвыборного штаба Владимира Бандурова.

До 2019 года Ивко был совладельцем ООО "Си Холдинг" совместно с запорожцем Денисом Смоляницкий. Основной вид деятельности компании – торговля черными и цветными металлами.

Несколько месяцев на рубеже 2017-2018 годов Ивко возглавлял ГП "Запорожский облавтодор", по которому сейчас возбуждено дело о банкротстве. После этого Ивко стал руководителем Запорожской САД.

Напомним, конкурс на пост главы "Укравтодора" объявили в мае. Все это время исполняющим обязанности руководителя агентства был первый заместитель главы агентства Евгений Кузькин. До этого с ноября 2019 года "Укравтодор" возглавлял Александр Кубраков. 20 мая Верховная Рада назначила Кубракова на должность министра инфраструктуры.