СБУ обнаружила махинации во время ремонта аэропорта в Запорожье

Служба безопасности разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях, в результате которых государственному бюджету были нанесены убытки на 9 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СбУ, руководство аэропорта умышленно допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что чиновник аэропорта "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы, который совершили еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих участков.

"Ненадлежащее выполнение чиновником своих служебных обязанностей привело к оплате двойной стоимости работ, и как следствие, к нанесению экономических убытков коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн", – говорится в сообщении.

В ходе уголовного производства чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.