Кабмин уволил главу Агентства по управлению Зоной отчуждения после полугода работы

Кабинет министров уволил Сергея Костюка с должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 7 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Другим своим решением Кабмин временно возложил обязанности главы Госагентства на начальника отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельных отношений Госагентства Зоны отчуждения Евгения Крамаренко.

Как сообщалось, Кабмин назначил Сергея Костюка председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 24 февраля 2021 года.

В 2019-2020 годах Костюк возглавлял Государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", до этого в 2018 году возглавлял "Чернобыльский спецкомбинат".

В 2014 году Сергей Костюк возглавлял правление "Укргаздобычи". В декабре того же года СБУ задержала Костюка по делу о продаже сжиженного газа компании "Вог Трейдинг" по заниженной цене, что нанесло убытки государству на сумму свыше 23 млн гривен.

Однако суды оправдали Костюка, отметив, что государственное обвинение не доказало личную заинтересованность подозреваемого и корыстные мотивы при продаже топлива по заниженной цене.