Суд вновь отпустил из-под стражи бывшего министра Рудьковского

Печерский райсуд Киева отпустил под ночной домашний арест экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках главы компании "Нефтегаздобыча", народного депутата Олега Семинского (фракция "Слуга народа") в 2012 году.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Интерфакс-Украина.

"Печерский районный суд по ходатайству адвоката изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в ночное время суток", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, 25 июня Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора и взял под стражу до 22 июля экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, которому ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также: Суд не смог избрать меру пресечения для Рудьковского из-за коронавируса

Как сообщалось, бывшему министру транспорта времен Януковича Николаю Рудьковскому 3 марта сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Перед этим, в конце феврая, СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения выдвинуто экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

В апреле 2021 года были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса.

Подбробнее о конфликте вокруг акций "Нефтегаздобычи" можно прочитать здесь.