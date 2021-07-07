Кабмин упразднил полномочия Минэкономики по лицензированию подакцизных товаров

Кабинет министров отменил ранее отнесенную к полномочиям Минэкономики обязанность проводить лицензирование операций по импорту/экспорту этилового спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива, а также упразднил порядок ведения реестра субъектов хозяйствования, занимающихся данными операциями.

Соответствующее постановление правительство утвердило 7 июля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, с 1 июля 2019 года отменено лицензирование операций по импорту/экспорту спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректификованного виноградного, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива. В связи с этим принятое постановление приводит акты Кабмина в соответствие со ст. 14 закона о госрегулировании подакцизных товаров и упраздняет утратившие актуальность законодательные нормы.

Упраздняется также порядок ведения реестра субъектов хозяйствования, осуществляющих импорт и экспорт спирта коньячного и плодового.

Кроме того, из компетенции Государственной фискальной службы Кабмин вывел и передал Государственной налоговой службе полномочия по созданию, ведению и распоряжению центральной базой данных указанного реестра.