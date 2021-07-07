Кабмин предложил упростить условия работы для малых производителей спиртного

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, одобрил законопроект, который призван упростить условия производства спиртовых дистиллятов малыми производителями.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, такое решение принято в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

"Сегодняшним решением предусмотрено упростить процедуры лицензирования производства спиртовой продукции для малого бизнеса. В частности, стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов предлагается уменьшить почти в 17 раз", – отметил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

В частности, законопроектом предусматривается:

упростить процедуру лицензирования производства и уменьшить стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов – с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн;

расширить перечень спиртовых дистиллятов, разрешенных для использования в производстве алкогольных напитков;

признать малыми производителями дистиллятов субъектов хозяйствования, которые производят спиртовые дистилляты и спиртные напитки из собственных дистиллятов, объем реализации которых не превышает 10 тыс. декалитров за календарный год и установить требования к их материально-технической базе;

согласовать нормы законодательства о лицензировании производства и продажи спиртных дистиллятов, исключив положения об обязательной сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола и табачных изделий.

Ожидается, что реализация документа позволит упростить доступ малых производителей к рынку спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, стимулировать развитие и легализации малого предпринимательства, а также создать дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции.